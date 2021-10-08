【時報-台北電】上緯投控(3708)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告8月營收7.54億元，稅前淨損3300萬元，本期淨損1600萬元，每股虧損0.17元。(編輯整理：張嘉倚)

(時報資訊)

#上緯投控

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