時報-10/08上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)

項目 10/08 09/30 漲跌

一號國際白銀(公斤) 4757 4574 +183

二號國際白銀(公斤) 4742 4559 +183

三號國際白銀(公斤) 4727 4544 +183

鈀粉99.95%(公克) 458 438 +20

銠粉99.95%(公克) 3510 3440 +70

釕99.95%(公克) 153 158 -5

銥99.95%(公克) 1228 1248 -20

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#華通白銀 #上海 #貴重金屬

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