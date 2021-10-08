【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)集團旗下夏普（SHARP）今（8）日宣布，與OPPO廣東移動通信達成專利交叉許可協議及合作，概括雙方終端產品銷售實施通訊技術所需的全球專利許可。雙方並同意撤回在全球各地的訴訟，結束自去年以來在多國展開的專利訴訟及爭議。
夏普常務執行長兼研發事業本部部長種谷元隆表示，此次與OPPO簽訂交叉許可協議，是尊重雙方智慧財產權價值的結果。夏普已將通訊標準必要專利授權給多家領先企業，此協議的簽訂再次證明夏普專利組合價值。
OPPO智慧財產權部高級總監馮英則表示，OPPO堅信研發創新價值，並高度尊重智慧財產權，倡導合理利用智慧財產權，建立健康的智慧財產權生態。對於雙方和平解決全球專利糾紛的結果感到高興，而此次交叉許可協議也再次彰顯OPPO智慧財產權的價值。
(時報資訊)
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