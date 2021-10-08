基本工資確定在明年調整為月薪2萬5250元，調幅5.21％，時薪則為168元，對此工商團體表示反對這種調法，一是未來疫情不明朗，二是GDP灌水太嚴重，實質GDP從4％灌到快6％，而目前20至24歲年輕人失業率超過12％，更是不好的現象。

中華民國全國工業總會常務理事何語指出，產業反對政府這種調薪方式，一是疫情衝擊還不明朗，二是GDP灌水。他說，紓困6400億元、軍購2300億元、政府購買疫苗480億元、民間採購疫苗180億元，這些全部被灌入GDP裡面，當然會跑到將近6％，不然實質GDP頂多4％左右，「你買飛機，勞工有生產力嗎？買疫苗勞工有生產力嗎？」

何語表示，紓困案發給人民消費券，號稱有消費力，但消費力是今天開始以後才看得到，那怎麼現在就加進去了？GDP把不應該的類別都灌進去，會越來越虛胖。

他再舉例，政府用6400億元裡面的480億元買疫苗，6400億元已經灌進去GDP了，結果進口的疫苗再灌一次，變成900多億元了，這統計方式都是虛胖。

何語說，基本工資上漲對產業負擔影響大，光是對外勞就增加66至70億元成本。此外，現在20至24歲年輕人失業率為12.08％，一般整體失業率3.8％到4％都是很正常的，各國都一樣，最重要是年輕人失業率，台灣在12％以上，這是不好的現象。

(時報資訊)