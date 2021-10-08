佐登-KY（4190）受惠疫情趨緩，帶動回店率恢復至九成以上，9月營收2.73億，月成長37％。預期第四季在周年慶、雙十一等購物節旺季效應中，有機會重拾成長爆發力。
佐登表示，目前回店率恢復至九成以上，兩岸生活美容SPA推出新服務課程主打關踝護理與眼部課程，並提供會員一次回店多種課程操作服務，可望滿足消費者疫情後的全身放鬆需求。
另處，順應疫情下口罩美女的電眼話題，策略合作之「佐登微爾」醫學美容診所針對眼周規劃除皺拉提療程，搭配9月眼霜新品，雙美（生活美容+醫學美容）共同為會員打造美麗眼眸。
佐登表示，該公司有機日化品系列，已於台灣各門市、電商平台與各大通路陸續上架，秉持永續經營理念，深耕會員對產品研製的信賴度，攻占消費者日化品之需求；大陸地區，電眼季話題持續延燒，眼部保健品於月底上市即熱銷，受兩岸產品線加持，增添營運動能。
展望第四季，隨著周年慶、雙11、雙12等購物節即將接續登場，各通路開始下單備貨，佐登除了在活動檔期中推出感恩回饋大禮包方案升， 也規劃五倍券振興方案滿足不同消費客群，提供專屬訂製的雙美服務，為脫口罩的亮麗肌膚超前部署，第四季營運有機會重拾爆發力。
(時報資訊)
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