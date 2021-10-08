【時報記者沈培華台北報導】八吋晶圓代工廠世界(5347)今(8)日公布自結9月合併營收約為41.71億元，再創新高，月增3.53%，年增約46.36%。第三季營收同創新高，達118.77億元，創新高且達財測的高標，季增率約為16.95%。
世界先進9月、第三季營收以及前9月營收，同創新高紀錄。
世界先進公司發言人黃惠蘭財務長表示，由於晶圓出貨量增加，9月營收較8月的40.29億元增加約3.53%。1至9月合併營收約312.14億元，與去年同期244.14億元相較則約增加27.85%。
世界先進受惠需求成長及漲價，第三季營收逐月增長且連三個月創下新高，單季獲利亦將再創新高。
世界先進公司對第三季營運展望樂觀，受惠客戶需求持續成長，產能供給吃緊，售價調漲，世界先進預估第三季產品平均售價揚升11%至13%，季營收可望達115億至119億元，以中間值117億元計，將季增15%，並續創單季營收歷史新高。
世界先進預估，第三季毛利率將約44%至46%，以中間值45%計，將較第二季拉升4.1個百分點，營業利益率將約32.5%至34.5%。
世界先進指出，第三季平均銷售單價(ASP)將再拉升11-13%，主要來自產品價格調漲、較佳的產品組合帶動，看好客戶對晶圓代工需求持續增加，能見度有效提升，預期今年全年都將維持相當高的產能利用率。
世界先進第二季營收101.55億元再創新高，毛利率突破40%達40.89%，單季稅後純益26.02億元，季增18%，年增76%，每股純益1.58元，獲利同創新高；上半年也是新高紀錄，稅後純益48.15億元，年增約63%，每股淨利2.92元。
(時報資訊)
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