【時報記者王逸芯台北報導】台塑四寶公布9月營收，受到歲修或定檢影響，台塑、南亞、台化營收均相較8月減少，台塑化則受惠油價上游，營收月增加5.9%、年增加87.4%，在四寶中唯一雙增。
台塑(1301)9月合併營業額214.33億元，月衰退7.4%、年成長35.3%。台塑表示，9月麥寮PVC、VCM、鹼及ECH廠安排歲修或工檢，產銷量減少，因此，9月PVC、VCM、液鹼及ECH銷售量，合計比8月減少7萬噸，影響營業額減少12億元。另外，因東南亞疫情影響，PE及EVA下游加工客戶減產，需求減少，加上部分AE訂單因塞港，船期延誤，延至10月交貨，導致9月PE、EVA及AE銷售量，合計比8月減少0.9萬噸，影響營業額減少4.5億元。
南亞(1303)9月合併營收357.1億元，月減少4.56%、年成長49.9%，營運延續了數月以來的佳績，雖然因BPA定檢，及大陸限電使部分訂單延後出貨，但在電子材料產品及化工產品市況續佳、價格上揚的優勢之下，單月營收仍居史上第3高(僅次於今年8月、7月)。
南亞表示，大陸「能耗雙控」限電措施對公司之影響以昆山廠區的電子材料產品為主，因9月下旬停機數天，導致部分訂單交期略為延後，其營收與獲利僅為遞延認列，對整體營運影響有限。此外，限電造成電子材料產品供應吃緊，南亞由台灣、大陸多個生產基地靈活進行產銷調配，將可適時爭取訂單，提升獲利。
台化(1326)9月合併營業額302.6億元，月減少1.2%、年成長46.1%。台化表示，9月營收相較8月減少，主要是因為9月ABS安排設備清洗及苯酚配合南亞BPA定檢，合計減少5.6億元；PTA因聚酯下游開動率降低，客戶依剛需採購，銷售減少3.4億元。
台塑化(6505)9月合併營業額566.79億元，月增加5.9%、年增加87.4%。台塑化9月原油平均煉製量45.1萬桶/日，比8月平均煉製量46.2萬桶/日、減少1.1萬桶/日，合計產品總銷售量1532.4萬桶，比8月1496.8萬桶增加356千桶，主要係受外銷船期安排影響所致；售價方面，9月產品平均售價81.0美元/桶，比8月增加2.9美元/桶，主要係因9月杜拜原油比8月上漲3.1美元/桶。9月烯烴廠平均產能利用率100%(乙烯月產量26.5萬噸，30天)，與8月之100%相當，合計產品總銷售量69.4萬噸，比8月70.1萬噸減少0.7萬噸。
(時報資訊)
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