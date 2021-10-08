【時報記者王逸芯台北報導】益登(3048)9月營收雙增，月成長10.30%、年成長7.83%；累計前9月營收也創下歷史同期新高。

益登9月合併營收達109.82億元，較8月營收成長10.30%、較去年同期相比營收成長7.83%。

益登第三季合併營收達293.56億元，季成長25.48%，與去年同期相比營收減少2.81%。累計前9月合併營收達773.06億元創下歷史新高，與去年同期相比營收成長3.17%。

益登受上周甫宣布，將以每股現金新台幣18元、總額約7.8億元，溢價率約為24.8%，收購興櫃股彥陽科技，若此案轉換完成後，彥陽將成為益登百分之百持股之子公司，益登主要是看好雙方的合併具有產業互補，對市場開發、規模經濟都有正向助益。

(時報資訊)

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