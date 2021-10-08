【時報-台北電】奇力新(2456)9月自結合併營收為新台幣14.06億元，月減6.84%，年減1.08%。累計前9月合併營收為新台幣134.64億元，年增17.33%。

奇力新表示，9月營收較上月減少，主要受到部份大中華區客戶受限電影響而延遲拉貨，然而工業與車用相關產品需求持續，出貨動能穩定。

儘管全球疫情與中國限電的不確定性仍高，目前維持審慎樂觀的態度，來應對市場及疫情的變化與營運展望。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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