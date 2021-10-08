【時報記者沈培華台北報導】南亞科(2408)今日舉行法說會，針對一家美系外資示警記憶體產業面臨寒冬，南亞科總經理李培瑛指出，短期面臨長短料、COVID-19疫情，以及通膨、地緣政治等變數影響，但因市場庫存低，預期這波的修正是短期性的且修正幅度不會太大，第四季價格微幅下修，修正期可能到明年第一季。

李培瑛表示，在各產業運用方面，消費型、伺服器、手機需求仍穩健，PC端的Chromebook需求減緩，以及DRAM現貨市場走疲，包括伺服器等也略受小IC缺料，以及covid新冠疫情對長短料的影響，也須觀察大陸缺電等影響。

整體來看，由於供應商看好今年，使得供給增加，但第三季有部分低品質產品出貨增加影響市場信心。產業面部分，手機可望回復年對年的小幅成長，伺服器需求也是小幅成長，商用PC成長，但chromebook需求放緩，以及消費型市場也需關注長短料的狀況。

對於外資示警記憶體產業面臨寒冬，李培瑛則是預期這波產業修正為短期且修正幅度不大；主要理由是上述主要的運用市場穩健，供應商之庫存量也低，使得短期的修正並不是長期的修正，修正幅度也不會像是2017、2018時的狀況。李培瑛指出，產業循環，仍是要看市場供需，這次應該是短期的修正。供應商今年產能增加，但長短料的情況嚴重，且東南亞地區受疫情影響組裝廠關廠，生產不順，也是之前沒有預期的。另外，全球性的通膨，地綠政治因素，加上限電等也是未預期到的。因為供應商庫存量低，但市場的根本需求仍在，明年持續關注長短料的情況以及新冠疫情，供應商也會調整他們的供應政策。

整體來看，李培瑛預期此波記憶體產業在第四季至明年第一季可能修正，至於修正幅度，要看長短料、COVID-19疫情，以及通膨等狀況，且預期價格並不是大幅修正，價格修正可能介於第二季至第三季之間。明年第一季則可能持平或持續修正。

展望明年，長短料、COVID-19疫情、通膨、地緣政治等因素有無獲得改善，經濟復甦是否達預期為觀察的重點。

位處下游的記憶體模組大廠威剛(3260)對DRAM明年市況看法仍樂觀，威剛認為，近期DRAM現貨價走勢已轉趨平穩，半導體供應鏈供給吃緊也逐步改善中，隨著新一代作業平台與微軟Win 11上市推升對記憶體規格要求，明年上半年將可望刺激新一波個人電腦換機與記憶體升級需求，帶動DRAM整體價格重回向上趨勢。

(時報資訊)

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