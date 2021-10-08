【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】IBM本周對其美國員工發出最後通牒，要求他們必須在12月8日以前完整接種新冠疫苗，否則就得接受「留職停薪」的安排。
IBM向員工表示，公司必須遵守拜登總統對政府包商實施的強制接種疫苗規定。
IBM在本周發給員工的備忘錄中表示，作為聯邦政府的承包商，IBM必須遵守這個規定。有鑑於這個要求、我們許多客戶與合作夥伴的政策，以及在全國都能輕易獲得疫苗，現在我們將要求所有IBM的美國員工在2021年12月8日以前完成疫苖接種才能在IBM工作。
與聯合航空等告訴員工不接種疫苖就開除的企業不同，IBM並未解僱不接種疫苗的員工，而是提供「留職停薪」的選擇。對於那些拒絕接種疫苗的員工，IBM在12月8日之後將不會發放薪資，直到他們完成疫苖接種。
IBM發言人Amanda Carl表示，因未接種疫苗而「留職停薪」的員工仍有資格參加IBM的401K配比退休儲蓄計畫。另一位發言人則向媒體表示，對於那些不能接種新冠疫苗的員工，IBM將考慮提供宗教和醫療事由的豁免。
(時報資訊)
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