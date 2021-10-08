【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在搶短買盤逢低介入下，連9黑的豐田汽車帶領8日東證指數走高。同時，日經指數也上揚並收28,048.94點，漲370.73點或1.34%，重新回到兩萬八關卡以上。不過日經周線仍收黑2.51%，10月迄今更是大跌4.77%。同時，東證收1,961.85點，漲22.23點或1.15%，10個交易日以來首次收紅。

　受到中國大陸經濟發展恐減緩，以及憂心美國通膨失控下，日經周線預計將跌1.8%左右。同時，10月迄今日經也已跌超過4%左右。

　立花證券認為，由於全球股市普遍翻揚，日股也跟著上漲，但目前只是搶短，漲勢應無法持久。同時，日本新政府也沒有祭出激勵日股上漲的政策，所以，市場只能寄望，31日日本眾院改選前，是否有任何利多消息。

因為日元兌美元走貶，以出口為重的汽車類股上漲，豐田汽車漲2.89%，本田汽車也漲1.14%。

　日本最大煉油廠Eneos漲1%，根據日經新聞7日報導，日本最大石油公司Eneos控股計劃將以2000億日圓，約18億美元價格，從高盛和新加坡主權財富基金GIC手中，收購一家叫做日本再生能源公司(Japan Renewable Energy)。

(時報資訊)

#日經 #日股 #改選

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28048.94 +370.73(1.34%)
14:15
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
14:30
香港恆生
24837.85 +136.12(0.55%)
16:08
上證指數
3592.17 +24.00(0.67%)
15:00
深圳成指
14414.16 +105.15(0.73%)
16:15
英國FTSE
7082.51 +4.47(0.06%)
16:21
法國CAC
6589.01 -11.18(0.17%)
16:21
德國DAX
15216.17 -34.69(0.23%)
16:21

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