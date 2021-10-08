華新科（2492）盤後公布9月營收，單月營收滑落至34.4億元，月減7％、年減3.5％，寫最近七個月新低紀錄，為今年以來首度呈現年、月雙減。
華新科表示，受晶片供應﹑貨櫃短缺及中國大陸局部區域限電措施影響客戶下單與出貨，華新科技9月全球合併營收為新台幣34.4億元。
累計華新科第三季營收109.97億元，季減5.6％、年增6.4％，為近三個季度以來首見衰退。
(時報資訊)
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華新科（2492）盤後公布9月營收，單月營收滑落至34.4億元，月減7％、年減3.5％，寫最近七個月新低紀錄，為今年以來首度呈現年、月雙減。
華新科表示，受晶片供應﹑貨櫃短缺及中國大陸局部區域限電措施影響客戶下單與出貨，華新科技9月全球合併營收為新台幣34.4億元。
累計華新科第三季營收109.97億元，季減5.6％、年增6.4％，為近三個季度以來首見衰退。
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