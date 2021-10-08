（聯電消防隊副處長鍾玉慰獲頒第二屆「綠色化學應用及創新獎」個人組終身成就獎。圖／業者提供）

聯華電子（2303）今（8）日宣佈，榮獲行政院環境保護署第二屆「綠色化學應用及創新獎」，在綠色化學教育、綠色安全替代、化學物質管理及災害防救整備等面向表現優異，獲評審團一致肯定，聯電也是全國唯一連續二屆同時獲得團體組與個人組獎項的企業。

聯電依循「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的永續發展願景，將「減碳、節水、節電及減廢」訂為全公司環境目標，致力達成「資源利用的極大化、環境衝擊的極小化」，自我期許對公司內、外部以及社會整體的正向發展做出最大貢獻。

聯電秉持愛地球的理念，以有效利用化學品為目標，持續導入低環境及健康衝擊的綠色化學品，並努力突破半導體製程限制，進而提昇員工安全工作環境，減少危險性的災害發生。

此外，聯電也是國內電子業唯一自組成立專屬「聯電消防隊」的公司，協助公司內外單位應變訓練與救災，22年來共出動救災超過30場次，支援人力數百人，並協助政府機關進行高科技產業特殊災害搶救訓練超過50場次。

透過推動內外部的災害防救教育訓練，聯電消防隊提供同業、異業災防訓練交流，進而發揮上下游產業鏈的影響力，提昇國內的應變能量。此次聯電消防隊副處長鍾玉慰更獲頒個人組終身成就獎，表彰其長達37年來對於國內災害防救訓練與應變能力提昇的貢獻，功不可沒。

「綠色化學應用及創新獎」係由行政院環保署毒物及化學物質局主辦，每兩年舉辦一次，聯電2019年首次參與即獲團體獎及個人獎之殊榮，今年又再度獲獎，顯示聯電多年來在實踐化學品低污染、低毒性之替代品研發、減少毒化物使用、落實危害預防管理，及協助提昇公司內、外部災害防救能力上，受到外界的肯定。聯電將持續為客戶、員工、股東、環境、社區、社會貢獻心力，扮演積極的社會公民角色，並期望這份影響力能逐步擴展至整個社會。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意