電子檢測廠商東研信超（6840）今（7）日公告9月合併營收7,452萬元，年增14.95％，並創下歷史單月新高；累計今年前9月合併營收為6.03億元，年增22.11％，不僅為歷年同期新高，更已接近2020年全年度營收表現。

東研信超表示，受惠移動通訊與無線技術檢測需求大幅增加，今年第二季以來單月營收持續成長，第三季更創歷史單季新高，以在手訂單來看，預計第四季業績持續看好，全年營收、獲利將再創佳績。

東研信超有完整的實驗室認證體系，獲得重要機構與品牌商認可，提供電磁相容（EMC）、安規（Safety）、無線射頻與移動通訊（RF／SAR／OTA／Conformance）等方面強制性、自願性測試與國際轉證多方面的檢測認證服務。

受惠5G NR、WiFi6/6E等移動通訊與無線技術規格，持續普及應用於智慧型手機、筆記型電腦、網通產品，相關產品機種大量推出投向終端消費市場，東研信超接獲的檢測機種數、測試時數與測試單價皆高於以往，自6月份營收首度突破7,000萬元之後，單月營收即維持在歷史高檔，依在手已接受客戶委託案件與近期客戶機種測試需求狀況評估，第四季預估可持續成長趨勢。

看好5G帶動萬物聯網趨勢，以及中國智能城市／智能家居市場潛力，東研信超超前布局5G技術測試服務，今年5G相關檢測營收的貢獻開始顯著提升，預期隨著5G應用市場擴大，未來相關業務將成為公司業績一大成長動力。

新技術規格推出引導電子檢測市場需求暢旺，以及移動通訊與無線技術檢測需求大幅增加之下，目前公司除持續擴大招募測試工程師，增加中、夜班測試人力外，也針對部分瓶頸測項增購設備來提升產能，並已搜尋評估多處合適地點，預計規劃增設實驗室測試場地來服務客戶。

(時報資訊)

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