隨著SIE（索尼互動娛樂有限公司）近日發布最新系統軟體更新，全面開放M.2插槽的擴充功能後，全球玩家為之興奮。威剛科技（3260）旗下電競品牌XPG近年積極布局新世代固態硬碟，不僅是首家擁有高中低階全系列PCIe 4.0固態硬碟的品牌，更緊盯遊戲市場脈動，推出市面上讀寫效能最優異、散熱效果兼具的GAMMIX S70系列，並陸續榮獲2021年國際知名設計大賞Red Dot等多項大獎。
威剛指出，其中，GAMMIX S70 BLADE具備每秒7400/6800 MB的讀寫效能，有效降溫的散熱片設計及高達2TB的儲存空間，是PS5玩家引頸期盼的擴充首選。
PS5遊戲主機的固態硬碟控制器為特製規格，因此其M.2擴充硬碟需為高效能的PCIe 4.0介面，才能擁有流暢的遊戲畫面。專為輕薄筆電與行動創作族群打造的GAMMIX S70 BLADE，擁有每秒高達7,400/6,800 MB的連續讀寫速度，符合NVMe 1.4規範，4K隨機讀寫速度達到750K/750K IOPS。
威剛表示，年初甫上市即獲得國際知名媒體獎項肯定與廣大玩家推崇，列為PS5主機擴充固態硬碟安裝推薦款之一；除此之外，目前高畫質遊戲已蔚為市場趨勢，GAMMIX S70 BLADE高達2TB的大容量，能完全滿足玩家對儲存空間的需求。
除了XPG GAMMIX S70 BLADE可支援PS5 容量擴充外，威剛也即將於10月底前推出全新生力軍LEGEND 840加入戰場。ADATA LEGEND 840擁有每秒5,000 /4,500MB的連續讀寫速度與高達2TB的儲存容量，通過多方嚴密壓力測試後，給予玩家不同PS5 主機容量擴充方案選擇。
(時報資訊)
#威剛
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：