連鎖餐飲集團揚秦國際企業（2755） 公布九月及第三季自結營收，九月營收1.26億元，年減4.35%，月增3.89%。第三季營收3.72億元，較第二季略減3.22%，較去年同期減少6.90%。揚秦國際旗下麥味登及炸雞大獅等品牌，在本土疫情衝擊之下勉力維持正成長，今年一至九月累計營收11.34億元，年增4.36%，仍創歷史同期新高。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，第三季整體早午餐市場呈現旺季不旺的困境，往年暑假期間，餐飲門市的滿座人潮已不復見，年輕的高消費內用族群也因疫情禁令而消失。九月國內原已趨緩的疫情，因受Delta變種病毒侵擾，而使得對疫情敏感的餐飲業再度陷入緊張，疫情反覆造成內需市場復甦緩慢，第三季消費疲弱也導致營收不如預期。但從九月營收觀察，觸底反彈的曙光已現，只要疫情穩定，未來將可漸入佳境。

展望後市，雙十國慶連假前，政府放寬餐飲內用「不限隔板或1.5公尺間距」的措施，加上振興五倍券的加持，將可望帶動消費、刺激產業復甦。九月底的台北國際連鎖加盟大展中，受疫情壓抑的創業族群湧現，連袂參展的「麥味登」與「炸?大獅」雙品牌預約加盟反應熱烈，而原先受限於疫情而停滯的加盟主教育訓練也已步入常軌，展店動能蓄勢待發。截至目前，麥味登總店數857家，炸?大獅海內外店數53家。

(時報資訊)

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