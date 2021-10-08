大陸房企債務危機蔓延，表外債務也引發關注。摩根大通發表報告指出，陷入困境的大陸房地產巨頭恒大並無真正的去槓桿，只是將部份有息債務轉移至表外債務，商業票據、理財產品和無固定期限資本債券（永續債）等都未被正式算為債務。
摩根大通估計，截至2021年上半年，恒大的淨負債率至少為177％，而非報告的100％。恒大及其許多主要競爭對手有價值數以十億美元的表外債務，若計及這些債務，有關大陸房地產的槓桿率將提高。此外，由於部分表外債務數據無法公開，恒大實際負債率或更高，隱藏債務總計或占恒大總債務比率達55％。
摩通分析師表示，這種策略幫助企業看起來符合2020年大陸官方祭出的重點房企「三條紅線」融資新規，但恒大的案例看起來最極端。其他負債率可能高於正式報告的大型房企還包括富力地產，負債率料為139％，該公司報告為123％，融創和碧桂園等亦均在列。
(時報資訊)
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