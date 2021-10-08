勞動部8日召開基本工資審議委員會，由勞資政學四方代表討論明年的基本工資，再經過不到4個小時的討論後，終做出最後結論，明年基本工資將調漲5.21％，成為蔡英文政府上任以來的最高調幅，也就是明年1月1日起，基本工資月薪調漲至2萬5,250元，時薪調至168元，連續第六年調漲。
基本工資審議委員會8日召開第36次會議，經勞、資、學、政各方委員討論，獲致結論，從2022年1月1日起，每月基本工資由2萬4,000元調整至2萬5,250元，調升1,250元，調幅約為5.21％；每小時基本工資則比照每月基本工資調幅，由160元調整5％至168元。調整案將由勞動部陳報行政院核定。
勞動部長許銘春表示，感謝委員出席會議，共同關心基層勞工權益。委員會的委員們針對近幾年來相關指標數據及當前經濟社會情勢，彼此充分交換意見、理性討論，奠定良好的對話基礎，也讓基本工資審議機制更加和諧合宜。
勞動部進一步表示，這次會議，勞方委員認為，今年經濟成長率預測上修至5.88％，成長果實應由勞資共享；去年考量疫情因素，僅微幅調整，勞工已共體時艱，應一併反映去年未調整的幅度。資方代表則表達，由於疫情影響，對於商業、服務業及中小企業的衝擊較大，並非調升基本工資的適當時機，應予以特別考量；政府代表除表達基本工資應作適當調整之意見外，也允諾對疫情受創嚴重的產業，提供配套措施。
經多階段充分交換意見，綜合考量整體社會經濟情勢，包括消費者物價指數及國內經濟成長率等經社數據，始獲致結論。本次每月基本工資調升至2萬5,250元後，預估約有194.28萬名勞工受惠；至於每小時基本工資調升至168元，預估約有51.11萬名勞工受惠。
勞動部強調，自蔡總統上任以來，每年檢討基本工資且逐年調漲，基本工資月薪連同本次會議結論，將有6次調整，由上任前之2萬8元提升到2萬5,250元，調幅約達26.2％；時薪調整7次，由原來的120元將提升到168元，調幅共達40％。
(時報資訊)
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