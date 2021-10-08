【時報-台北電】華南金(2880)110年9月份自結盈餘，華南金控本月合併稅前淨利為12.58億元、合併稅後淨利為10.96億元；累計合併稅前淨利158.52億元、合併稅後淨利為141.84億元，每股稅前盈餘為1.2元，每股稅後盈餘為1.08元，未適用天災保險準備金之累計合併稅後每股盈餘為1.07元，每股淨值為14.99元。

　主要子公司自結合併損益，華南銀行9月合併稅前淨利為10.74億元、合併稅後淨利為9.59億元；累計合併稅前淨利129.35億元、合併稅後淨利為118.51億元，每股稅前盈餘為1.43元，每股稅後盈餘為1.31元，每股淨值為22.92元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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