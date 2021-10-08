【時報-台北電】陸股長假後恢復交易，8日三大指數集體開高，滬指開盤表現相對強勢，創指衝高至漲逾1%後回落至翻綠。油氣開採板塊受利好消息刺激表現強勢，民航機場板塊持續走強，保險股漲幅擴大，白酒概念股走高，醫美概念板塊上行。

午後大盤維持震盪走勢，創業板指探底回升一度翻紅，兩市成交過萬億。元宇宙概念股異動，Mini LED概念股走強，汽車整車板塊拉升。

終場收盤，滬指漲0.67%，報3592.17點，成交額達4930億元，全日走強於盤上；深成指漲0.73%，報14414.16點，成交額達5677億元；創指跌0.04%，報3243.20點，成交額達1976億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#滬指 #陸股 #保險股

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28048.94 +370.73(1.34%)
14:15
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
14:30
香港恆生
24837.85 +136.12(0.55%)
16:08
上證指數
3592.17 +24.00(0.67%)
15:00
深圳成指
14414.16 +105.15(0.73%)
16:05
英國FTSE
7084.42 +6.38(0.09%)
16:11
法國CAC
6585.77 -14.42(0.22%)
16:11
德國DAX
15210.01 -40.85(0.27%)
16:11

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