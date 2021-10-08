【時報-台北電】陸股長假後恢復交易，8日三大指數集體開高，滬指開盤表現相對強勢，創指衝高至漲逾1%後回落至翻綠。油氣開採板塊受利好消息刺激表現強勢，民航機場板塊持續走強，保險股漲幅擴大，白酒概念股走高，醫美概念板塊上行。
午後大盤維持震盪走勢，創業板指探底回升一度翻紅，兩市成交過萬億。元宇宙概念股異動，Mini LED概念股走強，汽車整車板塊拉升。
終場收盤，滬指漲0.67%，報3592.17點，成交額達4930億元，全日走強於盤上；深成指漲0.73%，報14414.16點，成交額達5677億元；創指跌0.04%，報3243.20點，成交額達1976億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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