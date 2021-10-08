【時報編譯張朝欽綜合外電報導】下周國際新聞事件
10/11 周一 日本九月工具機訂單
10/12 周二 南韓央行利率決議
印度八月工業生產/九月通膨
美國八月JOLTs職缺報告
10/13 周三 南韓九月失業率
日本八月機械訂單
德國九月通膨
歐元區八月工業產出
美國九月通膨
美國MBA抵押貸款申請
業績報告：摩根大通、達美航空
10/14 周四 聯準會FOMC會議紀要
南韓九月進出口貿易
澳洲九月失業率
日本八月工業生產
美國失業補助申請人數
EIA原油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：花旗、摩根史坦利、迅銷、富國
10/15 周五 澳洲消費者通膨預期
美國九月零售銷售
紐約聯準會製造業指數
密西根通膨預期
歐盟高峰會
業績報告：高盛、達美樂
(時報資訊)
#國際經濟
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：