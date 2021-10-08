【時報編譯張朝欽綜合外電報導】下周國際新聞事件

　10/11　周一 日本九月工具機訂單

　10/12　周二 南韓央行利率決議

　 印度八月工業生產/九月通膨

　 美國八月JOLTs職缺報告

　10/13　周三 南韓九月失業率

　 日本八月機械訂單

　 德國九月通膨

　 歐元區八月工業產出

　 美國九月通膨

　 美國MBA抵押貸款申請

　 業績報告：摩根大通、達美航空

　10/14　周四 聯準會FOMC會議紀要

　 南韓九月進出口貿易

　 澳洲九月失業率

　 日本八月工業生產

　 美國失業補助申請人數

EIA原油/庫欣原油/加熱油報告

　 業績報告：花旗、摩根史坦利、迅銷、富國

　10/15　周五 澳洲消費者通膨預期

　 美國九月零售銷售

　 紐約聯準會製造業指數

　 密西根通膨預期

　　　　　　　歐盟高峰會

　 業績報告：高盛、達美樂

(時報資訊)

#國際經濟

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28048.94 +370.73(1.34%)
14:15
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
14:30
香港恆生
24837.85 +136.12(0.55%)
16:08
上證指數
3592.17 +24.00(0.67%)
15:00
深圳成指
14414.16 +105.15(0.73%)
16:05
英國FTSE
7084.42 +6.38(0.09%)
16:11
法國CAC
6585.77 -14.42(0.22%)
16:11
德國DAX
15210.01 -40.85(0.27%)
16:11

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