【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】8日報導，泰國獅子航空(Thai Lion Air)正在擴大旗下機隊，以應當地政府計劃將陸續開放外國旅客可入境遊玩觀光勝地。
這家泰國廉價航空公司表示，擴編後包括空巴與波音各兩架的機隊，將服務於國際航線。目前，獅航的空巴已到位，就等2021年底前波音的交機了。
曼谷郵報(Bangkok Post)指出，獅航將業務重心放在新加坡、台灣、印度與日本市場。雖然中國大陸乘客是疫前主流，但最快2022下半年，中國大陸民眾才有機會能出國旅遊。所以，目前才未計入中國大陸市場。
獅航呼籲泰國政府要具體化重開旅遊勝地政策，並簡化入境瑣碎的通關要求。2020年，7家泰國航空業者，曾要求當地政府提供50億泰銖低息貸款，獅航也是其中1家，以便能繼續支付員工薪水。不過，獅航表示，自己從頭到尾都沒拿到政府撥的這筆錢。
獅航樂觀認為，雖然沒收到低息貸款，但泰國若能重新開放，表示更多國際航線可以營運，相信航空業與旅遊業就可起死回生。
(時報資訊)
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