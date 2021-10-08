【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】國際銅業研究組織（ICSG）周四表示，今年全球銅市供應量估將短缺4.2萬公噸，但2022年將過剩32.8萬公噸。
ICSG表示，隨著一些國家的產出持續恢復到疫前水準，尤其是秘魯，到2022年銅產量估將增加3.9%。
ICSG表示，全球精煉銅產量在2020年成長2%後，預計2021年將成長約1.7%，到2022年估將成長3.9%。
中國的兩大重點領域營建和煤炭同時出問題後，分析師正在重新檢視其銅價預測。這兩大產業合計佔中國銅需求的一半以上。
周五盤中倫敦金屬交易所（LME）3個月指標期銅價格上漲0.4%，報每公噸9,316美元，稍早前最高站上9,390美元。美國參議院通過提高舉債上限的短期方案、交易所庫存減少，以及秘魯一處銅礦的供應可能中斷，為銅市帶來提振。
惟受到全球經濟成長放緩影響，國際銅價與5月創下的歷史高點（10,747.50美元）相比已大幅下跌。
(時報資訊)
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