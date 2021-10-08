【時報記者王逸芯台北報導】台塑四寶公布第三季財報，台塑榮登獲利王，在四寶中唯一單季每股獲利逾3元，合計四寶第三季總計賺進約622億元，但厲害的是，今年因疫情後需求回溫，累計前三季台塑四寶歸屬於母公司稅後淨利已高達約1949億元，換言之，光是前三季就逼近2千億元大關，今年達陣2千億大關可說是「游刃有餘」。

台塑(1301)第三季合併營業額669億元，季減少6.6%，單季本業利益127億元，季減少30.7%，合併稅前利益225億元，季減少8.4%，合併稅後利益193億元，季減少4.5%，歸屬母公司每股稅後盈餘為3.03元。

台塑累計前三季合併營業額1991億元，創歷史同期新高，比去年同期成長51.8%，前三季本業利益440億元，年成長433%，合併稅前利益651億元，年成長482%，稅後利益545億元，年成長484%，歸屬母公司每股稅後盈餘為8.56元，已打破歷史最高紀錄，前三季營業利益、稅前及稅後利益、每股盈餘均創歷史同期新高。

台塑表示，第三季有10個廠歲修或工檢，加上麥寮正丁醇廠停車更換觸媒，合計11個廠，比第二季7個廠增加4個廠，產銷量減少，因此，第三季各產品銷售量合計比第二季減少5.2萬噸。另外，第三季受亞洲疫情影響，加上適逢印度雨季，需求疲軟，因此，台塑第三季PVC價格比第二季下跌13.8％，影響營業額減少24.6億元。

南亞(1303)第三季延續了第二季的營運動能，單季合併營業額1099.3億元、季成長5.7%，單季營業利益226.5億元、稅前利益297.5億元，歸屬母公司稅後利益為231.4億元，每股稅後盈餘為2.92元，皆創下史上同期最高。

南亞前三季經營成果良好，合併營業額3036.3億元、營業利益618.8億元，前三季歸屬母公司稅後利益為638.3億元，每股稅後盈餘8.05元，皆為同期最高，而前三季每股獲利8.05元，並已超越歷來全年度最高的7.75元(2007年)，換言之，南亞今年全年度獲利已確定可改寫新高紀錄。

南亞表示，今年以來電子材料產品、化工產品成長力道強勁，塑膠、聚酯產品獲利穩健，使南亞本業獲利較以往年度大幅躍進，前三季累計EPS達8.05元，已超越歷來全年度的最高紀錄。(2-1)

(時報資訊)

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