【時報編輯廖小蕎綜合報導】美國債務上限僵局有解，大型科技股帶頭上攻，隔夜美股勁揚，漲幅介於0.83%～1.1%。受此激勵，今日台股開漲28.49點、報16742.35點，惟放假前觀望情緒較濃，及短線獲利了解賣壓，盤中翻黑並上演16700攻防戰，最低下探至16605.49點，終場下跌73.43點或0.44%，收16640.43點，成交量2710.32億元。本周上漲69.54點或0.42%，周線翻紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超145.8842億元，投信買超16.0959億元，自營商買超9.4296億元，三大法人賣超120.35億元。今日呈現土洋對作，其中外資轉為賣超；本月來累計賣超737.4億元，今年來累計賣超5788.77億元。

盤面上，電子權值股走弱，空方狙擊傳產股，IC設計點火，五倍券概念有戲。高盛看空鋼鐵股，類股收跌近2.6%跌幅最深，指標股中鋼(2002)慘遭波及、下挫3.7%，中鴻(2014)、燁興(2007)跌幅也超過3%。造紙股收跌1.6%，寶隆(1906)領跌、跌逾3%。航運股收跌1.2%，昨日榮景曇花一現，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)再度落水，長榮驚險守住百元關；僅裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、長榮航(2618)、四維航(5608)、遠雄港(5607)及建新國際(8367)逆勢收漲。晶圓雙雄ADR收漲，台積電(2330)開高2元至582元，隨後即於平盤區間上下震盪，收跌0.86%、報575元；聯電(2303)盤中跌幅擴大，收跌2.2%、報61.1元。大立光(3008)Q3毛利率跌破6成，法說會後眾外資趨於保守，股價開低走低，午盤一度跌至1990元，為2014年7月來新低，終場下挫5.8%、收2005元；玉晶光(3406)聯袂走低，收跌6.5%。聯發科(2454)小跌0.11%、收910元。鴻海(2317)自駕車挺住股價，收漲0.93%、報108元。

矽智財(IP)、特殊應用IC(ASIC)匯聚多頭人氣，晶心科(6533)今年權利金收入看高，股價先行慶祝，收漲停價425元；智原(3035)開盤僅16分鐘就攻頂，收盤拉出第2根漲停；力旺(3529)盤中觸及2210元天價，收漲2.1%、報2170元，超車大立光躍上第三大高價股。此外，創惟(6104)9月營收雙升寫新高，激勵股價亮燈漲停、收128.5元。振興五倍券開領，概念股樂翻天，91APP*-KY(6741)，一早直奔漲停至收盤、站穩239元；富邦媒(8454)收漲1.6%、報1555元；統一超(2912)、晶華(2707)、雲品(2748)亦小漲。

台積電今(8)日公布110年9月營收1526.85億元締新猷，月增11.1%、年增19.7%；Q3營收達4146.7億元，首度衝破4000億元。將於10月14日(下周四)召開法說會。展望後市，大展投顧總經理賴建承表示，美元走揚使外資偏空，加上內資逢高獲利了結，融資位處於高檔，顯示籌碼凌亂，尚未穩定前，操作上建議偏短，留意9月營收與Q3財報。法人則認為月線及萬七關卡將成多空分水嶺，只要貨櫃航運轉強，即可提振多頭士氣，然櫃買指數表現強勢，意味著內資買盤回籠，有助台股拉攏人氣，只要美股持穩，台股有望打底向上反攻。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意