【時報-台北電】合庫金(5880)自結9月稅前淨利17.62億元，稅後淨利16.37億元。

前9月稅前淨利195.07億元，稅後淨利164.63億元，每股稅後淨利1.17元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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