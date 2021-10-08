【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲央行(ECB)兩位政策官員近期就歐元區通膨急劇上升的持續性，出現些許討論。

歐洲央行董事Philip Lane和Isabel Schnabel雙方都重申了ECB官方立場，亦即隨著疫情反彈的影響消退，物價飆漲將在明年獲得緩解。

但是Schnabel曾在一次公開場合指出，通膨壓力將更持久。有非常確鑿的理由能相信，這與經濟重啟有關，有非常堅實的理由相信，這是一個重要的暫時性因素。

Lane認為，能源成本上升以及財政支援措施的減弱，都對經濟構成阻力；並認為，沒有任何跡象表明，高通膨將變得根深蒂固。

Lane在幾個場合指出，ECB不會因為今年通膨上升導致工資一次性上漲，而被迫收緊政策。

市場預計，ECB將在明年三月結束緊急債券購買計畫，目前關注焦點在於，在此之後，ECB將購買多少債券。

ECB最近一次政策會議的紀錄顯示，官員們在9月9~10日會議上已經開始擔心通膨上行風險。ECB行長拉加德(Lagarde)在會後記者會上淡化了通膨憂慮，採取較平緩的語調；但路透的觀察，她與許多同事私下談話都表達了擔憂。

據ECB公佈的新預測，今年通膨為2.2%，明年為1.7%，後年為1.5%。但官員們也想知道，鑒於今年通膨大幅超調，他們的預測模型是否能運作正常。

ECB政策制定官員在會議中還就進一步降低傳染病緊急購買計畫(PEPP)的每月購買速度進行討論，一些鷹派人士甚至認為，市場已經為PEPP的結束作好準備，而且對融資條件不會有太大影響。有人提出，市場已經預計，到2022年3月，PEPP的資產購買將結束。也有人指出，即使沒有PEPP，總體貨幣政策立場仍非常的寬鬆。

最後ECB決策官員只同意「適度溫和地」減少資產購買，同時強調這不是「縮減」，因為物價壓力疲軟，仍需要支撐。

(時報資訊)