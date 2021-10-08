系統電子（5309）公布9月營收為2.30億元，月增11.53％、年成長82.74％，累計今年前三季營收為17.60億元，年成長91.72％。9月營收受惠於儲能市場需求持續上升，胎壓偵測器（TPMS）動能成長穩定，營收相比去年呈現近倍數成長。

而為順應世界綠色能源轉型潮流，系統電在儲能設備上也發展多年，過去為了能夠提升在儲能方面產品的多樣性，除了國內科技大廠常使用的大容量儲能櫃外，也針對企業在使用上的不同需求，提供較常運用到的一百度電分散式模塊儲能系統（Energy Brick），以及低度電的移動式儲能商品等，藉以達到節省使用空間及降低電池串聯可能造成的風險，此外，透過不同容量的儲能設備穩定電力系統的使用效率，也可以滿足國內大型半導體廠以及未來工業電子的使用需求，呼應公司在ESG永續發展的目標。

(時報資訊)