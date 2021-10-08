【時報記者莊丙農台北報導】精誠(6214)9月營收為24.45億元，創下同期新高，年增23.91億元，第3季營收77.82億元，突破今年第1季高點，再創單季新高；累計前3季營收219.52億元，年增27.68％。
公司指出，9月及第3季營收表現亮眼，主要來自於企業朝雲發展需求持續增長，且混合多雲環境已成為常態，精誠發揮異質平台數據整合能力，幫助各產業客戶整合跨境跨域數據，實現多雲環境下企業所需要的雲服務方案。此外，精誠與各大原廠夥伴持續深度合作，經營加值代理業務，以及近年來投資台灣資服、敦新等，擴大經營生態圈，也為營收帶來顯著貢獻。
展望第4季，目前成長動能持續穩健成長，精誠將持續根據客戶需求，投資5A（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力，以及4C上雲、用雲、管雲、護雲4大雲服務，同時瞄準資安服務、維運服務、企業營運、物聯網、電子商務、金融服務、行銷科技及無接觸服務等領域，推出多項自主研發的雲服務解決方案，協助企業客戶加速發展雲端應用，掌握日益增長的雲服務商機。
(時報資訊)
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