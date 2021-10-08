【時報記者王逸芯台北報導】佐登-KY(4190)9月自結單營收為2.73億元，月成長37%，佐登-KY因疫情日漸回溫，已經帶動回店率恢復至九成以上。

佐登-KY表示，在樂活與健康的大環境趨勢下，民眾對於日常用品之安全性與環境友善日漸重視，佐登有機日化品系列，已於台灣各門市、電商平台與各大通路陸續上架，秉持永續經營理念，深耕會員對產品研製的信賴度，攻佔消費者日化品之需求；大陸地區，電眼季話題持續延燒，眼部保健品於月底上市即熱銷，受兩岸產品線加持，增添營運動能。

佐登表示，展望第四季，周年慶、雙11、雙12等購物節即將接續登場，各通路開始下單備貨，佐登為感謝會員攜手相挺度過艱難的疫情年，於活動檔期中推出感恩回饋大禮包方案感謝會員的支持，另外，也將規劃五倍券振興方案滿足不同消費客群，看第四季營運有機會重拾爆發力。

(時報資訊)

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