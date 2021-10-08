【時報-台北電】群創(3481)2021年9月自結合併營收新台幣295億元，較上月減少6.1%，較去年同期增加11.8%。群創光電2021年第三季自結合併營收為新台幣931億元，較去年同期增加24.8%，與2021年第二季合併營收相比減少0.2%。
群創光電2021年9月大尺寸合併出貨量共計1,296萬片，較上月增加1.9%；中小尺寸合併出貨量共計2,897萬片，與上月增加4.2%。第三季大尺寸合併出貨量共計3,795萬片，與2021年第二季出貨量3,694萬片相比增加2.8%；中小尺寸合併出貨量共計8,521萬片，與2021年第二季出貨量8,276萬片相比增加3.0%。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
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