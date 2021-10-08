【時報記者沈培華台北報導】南亞科(2408)受惠第三季價格大漲約2成，毛利率衝上49.2%，季增6.9個百分點，獲利續攀高，稅後淨利為75.26億元，年增3.66倍，季增22.1%，每股淨利達2.44元。也挹注前三季每股盈餘達5.31元。
南亞科今(8)日舉行法說會，公布2021年第三季自行結算合併財報。公司第三季營收為238.37億元，季增5.3%。第三季DRAM平均售價季增約20%，銷售量較上季減少約11~13%。新台幣升值造成匯兌不利影響營收0.6%。受惠漲價，第三季毛利率49.2%，較上季增加6.9個百分點。營業利益為90.73億元，季增31.2%，年增3.38倍。稅後淨利為75.26億元，季增22.1%，比去年同期大增366.5%。單季每股盈餘為2.44元。
南亞科累計2021年前三季營收為642.05億元，較去年同期增加38.9%；毛利率41.2%，比去年同期的26.9%勁揚14.3個百分點；營業利益為191.63億元，營業利益率29.9%。稅後淨利為163.93億元，年增約1.42倍，每股盈餘為5.31元。截至2021年9月30日，每股淨值為53.87元。
(時報資訊)
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