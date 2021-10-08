新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前預告，高鐵原則上不開放站票、自由座則可以實施，相關的管理會請高鐵嚴格落實。由於相關規劃引發民眾反彈，且高鐵執行困難，經跨部會協調後決定先不討論。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨天進行跨部會協調，邀請交通部和高鐵面對面討論，針對自由座開放、不販售站票，高鐵做了盤點，陳述執行面有困難，包括旅客在列車上站著，要移動到座位不容易，有時候要開放到玄關站立，不一定能有效管理。
羅一鈞進一步表示，有自由座需求的旅客可能會擠在月台，形成管理上的壓力，另高鐵的預約系統是開放28天內的售票，若要修改政策，12節車廂的預售票已經販售，需要1個月的時間調整。
考量疫情趨穩，羅一鈞表示，已請高鐵規劃適合的自由敘喔管理措施再提到指揮中心討論，開放自由座但禁止站立的部分先不討論。
(時報資訊)
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