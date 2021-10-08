【時報-台北電】第一金(2892)自結9月稅前盈餘17.93億元，稅後盈餘15.28億元。

前9月稅前盈餘194.64億元，稅後盈餘165.21億元，稅後EPS1.27元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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