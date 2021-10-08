【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】最新調查顯示，美國企業領導人仍然看好經濟復甦，但受到Delta變種病毒和超級吃緊的勞動力市場影響，與幾個月前相比他們對經濟的信心已明顯下滑。

知名商業研究智庫世界大型企業聯合會（The Conference Board）周四出具報告指出，其企業執行長（CEO）信心指數在第三季大幅下滑近20%，跌至67。

因看好美國的疫情已經好轉，該指數在第二季升至82，創下歷史新高。

該指數雖然大跌，但仍高於50分界點，顯示企業領袖整體而言對經濟的看法仍然樂觀。不過該指數的下跌趨勢仍然值得關注，尤其是今年夏初美國消費者信心也大幅下滑。

新冠疫情仍是美國產業巨頭最關切的事。

世界大型企業聯合會首席經濟學家Dana Peterson表示，執行長信心較第二季似乎要擊退疫情時創下的歷史高點下滑。高傳染性的Delta變種病毒在夏季引爆新一波疫情，加上疫苗接種率下降，使這場大流行病的不確定性再度成為關注焦點，這也影響了企業執行長們對經濟前景的看法。

報告指出，在第二季受訪的執行長們有88%預期整體經濟情況將在未來6個月改善，但是到了第三季，只有60%的受訪者抱持這種看法。甚至在第三季的調查中，只有65%的受訪者預期自己所在產業的短期前景將有所改善，遠不及第二季的81%。

就業市場的情況是另一個主要挑戰，60%的受訪執行長們希望擴充人力，高於第二季的54%，但事實是職缺越來越難以填補。在第三季的調查中，近四分之三受訪者表示他們難以找到優質員工，這個比例遠高於第二季的57%。

執行長們意識到他們必須提高薪資來吸引人才，這對求職者而言是大好消息，卻不利於公司獲利。第三季受訪的執行長們有三分之二預期明年將提高工資至少3%，遠超出第二季僅有37%的受訪者預計明年以這樣的幅度調漲薪資。

(時報資訊)