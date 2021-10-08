【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】最新調查顯示，美國企業領導人仍然看好經濟復甦，但受到Delta變種病毒和超級吃緊的勞動力市場影響，與幾個月前相比他們對經濟的信心已明顯下滑。
知名商業研究智庫世界大型企業聯合會（The Conference Board）周四出具報告指出，其企業執行長（CEO）信心指數在第三季大幅下滑近20%，跌至67。
因看好美國的疫情已經好轉，該指數在第二季升至82，創下歷史新高。
該指數雖然大跌，但仍高於50分界點，顯示企業領袖整體而言對經濟的看法仍然樂觀。不過該指數的下跌趨勢仍然值得關注，尤其是今年夏初美國消費者信心也大幅下滑。
新冠疫情仍是美國產業巨頭最關切的事。
世界大型企業聯合會首席經濟學家Dana Peterson表示，執行長信心較第二季似乎要擊退疫情時創下的歷史高點下滑。高傳染性的Delta變種病毒在夏季引爆新一波疫情，加上疫苗接種率下降，使這場大流行病的不確定性再度成為關注焦點，這也影響了企業執行長們對經濟前景的看法。
報告指出，在第二季受訪的執行長們有88%預期整體經濟情況將在未來6個月改善，但是到了第三季，只有60%的受訪者抱持這種看法。甚至在第三季的調查中，只有65%的受訪者預期自己所在產業的短期前景將有所改善，遠不及第二季的81%。
就業市場的情況是另一個主要挑戰，60%的受訪執行長們希望擴充人力，高於第二季的54%，但事實是職缺越來越難以填補。在第三季的調查中，近四分之三受訪者表示他們難以找到優質員工，這個比例遠高於第二季的57%。
執行長們意識到他們必須提高薪資來吸引人才，這對求職者而言是大好消息，卻不利於公司獲利。第三季受訪的執行長們有三分之二預期明年將提高工資至少3%，遠超出第二季僅有37%的受訪者預計明年以這樣的幅度調漲薪資。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：