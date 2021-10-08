友達（2409）公布2021年9月自行結算合併營收為330.0億元，較上月增加0.9％，較去年同期增加26.5％。累計2021年第三季合併營業額為990.5億元，較2021年第二季增加3.6％，與去年同期相比大幅增加35.3％。 從出貨表現來看，9月份面板總出貨面積達217.8萬平方米，較8月份增加0.3％。2021年第三季面板總出貨面積達644.5萬平方米，較2021年第二季增加0.7％，與去年同期相比減少6.1％。
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友達（2409）公布2021年9月自行結算合併營收為330.0億元，較上月增加0.9％，較去年同期增加26.5％。累計2021年第三季合併營業額為990.5億元，較2021年第二季增加3.6％，與去年同期相比大幅增加35.3％。 從出貨表現來看，9月份面板總出貨面積達217.8萬平方米，較8月份增加0.3％。2021年第三季面板總出貨面積達644.5萬平方米，較2021年第二季增加0.7％，與去年同期相比減少6.1％。
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