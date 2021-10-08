財政部國庫署指出，我國公益彩券2021年前九月銷售金額約1,118.28億元、盈餘約245.42億元，年度目標達成率已達到82％以上，估計今年可達到預算目標，全年銷售金額有望達1,318億元、盈餘可超過298億元。
國庫署表示，今年受疫情影響，彩券經銷商在5～7月受影響較多，以立即型經銷商（刮刮樂）來說，5月銷售收入約減少兩成、6月腰斬、7月減少三成，顯見其衝擊，而電腦型（大樂透、威力彩等）也呈現類似情況。
因多數彩券經銷商為弱勢族群，財政部也啟動紓困方案，編列特別預算4.99億元提供銷售下滑的經銷商5～7月紓困補貼金，立即型經銷商每月補貼1,500元～3千元、電腦型則為5千元～1萬元。截至今年8月底，財政部累計已補貼2.21億元、共2萬3,604位公益彩券經銷商（包括立即型與電腦型）受惠。
不過自8月起，國庫署表示，公益彩券銷售有逐步回溫跡象，尤其是中秋前的買氣不錯，因此今年前九月合計銷售金額、盈餘分別較去年同期成長2.37％、1.16％，估計可達到整體預算數目標。
國庫署也指出，根據公益彩券分配公式，公益彩券銷售收入約六成用於獎金支出，約一成為經銷商佣金（電腦型為8％、立即型經銷商為10％），發行機構台彩拿4.35％（含每年需給政府的回饋金27億元），另有0.5％為因應風險預留的責任準備金。
公益彩券銷售收入扣除獎金支出、佣金、台彩收取部分、責任準備金後，其銷售收入剩下約25.15％屬於公益彩券盈餘。盈餘用途包括一半撥付給各縣市地方政府辦理社會福利及慈善活動，5％挹注全民健康保險準備，45％供政府補助國民年金。
(時報資訊)
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