近來常有民眾從國外網站購買或託親友自國外郵寄自用藥品回國，也就是進口代購藥品，如團購日本藥品等。財政部關務署高雄關指出，如果超出自用範圍（每種2瓶為限，合計不超過6種）且未事先取得主管機關衛福部食藥署進口同意書，民眾可能將收到「進口郵件補辦手續通知單」，需再花費較多時間補辦相關程序才能領回包裹。

財政部關務署高雄關表示，民眾自國外寄送藥品回國時，不論處方用藥或非處方用藥，原則上均應向食藥署申請進口許可。依藥物樣品贈品管理辦法第6條第2項規定，申請處方藥品不得超過處方箋之合理用量；非處方藥品於6個月內不得重複申請，除特殊需要，應申請食藥署核准外，每次數量不得超過12瓶或軟管類12支或總量1200顆。

民眾向食藥署申請獲核發進口同意書後，海關依該同意書所核准數量放行。若未能檢具進口同意書，如果是自用者，海關僅依衛福部函釋核放每種2瓶（盒）為限，合計不超過6種，其餘超量藥品必須另行辦理退運或聲明放棄。

(時報資訊)

#日本 #藥品 #網購

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