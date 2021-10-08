【時報-台北電】台驊投控(2636)9月份合併營收為40.99億元，較去年同期成長193.07%，較上月成長10.98%。累積前9月合併營收為249.23億，較去年同期成長142.27%。
地區別營收分析，前9月中國及香港地區營收181.71億元，佔72.91%，年增147.45%。台灣地區營收38.05億元，佔15.27%，年增99.48%。東亞地區營收29.45億元，佔11.82%，年增184.35%。（編輯整理：張嘉倚）
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【時報-台北電】台驊投控(2636)9月份合併營收為40.99億元，較去年同期成長193.07%，較上月成長10.98%。累積前9月合併營收為249.23億，較去年同期成長142.27%。
地區別營收分析，前9月中國及香港地區營收181.71億元，佔72.91%，年增147.45%。台灣地區營收38.05億元，佔15.27%，年增99.48%。東亞地區營收29.45億元，佔11.82%，年增184.35%。（編輯整理：張嘉倚）
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