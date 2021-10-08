【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】8日根據路透社報告，韓國央行12日的利率決策應會按兵不動。不過，家庭債務已居高不下，加上房地產大漲已經威脅到金融市場穩定度。所以，8月已升息的韓國央行，很有可能在11月時，再度升息1碼至1%。

　2020年全球為了保經濟並與新冠疫情作戰，各國央行都把利率降到不能再低，韓國也不例外。因此，也造就韓國民眾一股腦地瘋狂借錢。同時，熱錢也流向房地產，讓當地房價貴得嚇人。

　過去3年以來利率都是往下調，但韓國央行在8月時首次升息1碼。因為目前疫情並沒有明顯降溫，所以預估韓國央行12日還是會維持0.75%利率不變。但11月就有可能升息1碼到1%。

澳洲ANZ銀行認為，韓國央行有意想把利率回歸正常化。比起打擊通膨，韓國央行更想藉著升息來降低民眾借貸以及拉下愈來愈高的房價。因為金融市場一旦失衡，景氣復甦勢必受到影響。至於韓國目前的通膨壓力，應該在2022年就會減緩。

　倘若韓國央行11月真的升息，將跑贏許多還在設法讓景氣有起色的已開發國家。其中，甚至包括7年來在6日首次升息的紐西蘭。市場普遍預測，2022年底時，韓國利率會升至1.25%。至於2023年，甚至還可能會再升到1.5%。

　韓國央行重申，由於通膨壓力仍然存在，可能還會實施緊縮政策。實際上，當地9月通膨雖已緩減至2.5%，但還是連6個月都高於央行2%目標值。韓國的通貨膨脹，2021年預估值為2.1%，2022年可能下滑至1.6%，到了2023年則繼續減至1.7%。

　調研單位凱投宏觀(Capital Economics)認為，日前韓國天氣不穩定與禽流感，造成食物價格上漲，但這些暫時性因素將在未來幾個月陸續消除。因此，預計到2022年初，通膨可望回落至韓國央行設定的2%。

　至於韓國經濟成長，繼第2季大增6%並創10年最大年增率後，第3季可望降至4.2%，第4季應為4.1%。另外，韓國2021年全年可望成長4%，不過2022年將緩增至3%，2023年則估降至2.6%。

(時報資訊)

#韓國央行 #房地產

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28048.94 +370.73(1.34%)
14:15
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
14:30
香港恆生
24745.41 +43.68(0.18%)
14:41
上證指數
3588.55 +20.38(0.57%)
14:41
深圳成指
14399.38 +90.36(0.63%)
14:41
英國FTSE
7078.04 +82.17(1.17%)
10/07
法國CAC
6600.19 +107.07(1.65%)
00:05
德國DAX
15250.86 +277.53(1.85%)
10/07

延伸閱讀