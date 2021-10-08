外商壽險再傳併購；根據外電報導，美商保險集團信諾(Cigno)集團宣布，包含台灣等七個地區部分業務，出售給保險大擘安達（Chubb）集團，售價約57.5億元，相當於新台幣1600億元。

信諾在台灣子公司為康健人壽，以經營健康險為主；這次出售的七個地區，包括香港、台灣、南韓、泰國、印尼、紐西蘭等以及土耳其合資公司，業務包括壽險、意外險與個人險，但不包含健康險業務。

台灣康健人壽隨即也透過給員工的內部信件證實此消息，員工內部信件如下：

各位同仁，在過去的數十年裡，信諾集團（Cigna Corporation）透過對創新的不懈投入提供高品質產品和服務在亞大地區建立並發展了一系列強大的一流業。我們為些業務如何改善整個地區顧客的福祉和安全感而感到自豪。

今天，我們又為推進我們的戰略重點向前邁進了一步，同時為我們的其他全球業務線創造一條長路徑。具體而言我們已達成協議，將集團的7個國際市場投資組合中的壽險、意外險和個人險業務出售給Chubb。包括在泰、香港些不包括我們的健康保險業務以及我們在土耳其的合資企業。

Chubb 是全球最大的上市產物險公司他們將此次交易視為一個絕佳的機會，可以進一步籍由我們團隊在全球主要地區鞏固的強大基礎，擴張業務。我認為這是對於我們InternationalMarkets隊非凡的奉獻精神和辛勤工作的證明，也是對於我們每天為世界各地的客戶和合作夥伴提供深刻價值的驗證。

(時報資訊)