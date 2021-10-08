【時報-台北電】因全球主要生產國中國，在電力限制管控下，產能影響受限，庫存持續下降，鎳礦供應吃緊，致倫敦(LME)周四(10/7)止跌上漲。據了解，倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫周四(10/7)下降0.95%，報151,728公噸，較前一日減少了1,452公噸。

周五(10/8)截至台北時間14:10，倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲3.51%，報每公噸18,905美元，盤中最高一度觸及每公噸19,090美元高點。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#商情 #鎳價 #LME

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（更新：2021/10/08）
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