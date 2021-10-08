中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒、重創勞動市場，與此同時，我國製造業外銷卻不斷暢旺，第二季經濟成長率達9.27％、全年經濟成長率預估達5.88％，經過數小時的討論後，基本工資確定在明年調整為月薪2萬元5250、時薪則為168元。

總統蔡英文上任後基本工資連6漲，從上任前的月薪2萬8元、時薪120元，連續調整，而去年則是調幅最小的一次，月薪僅調整0.84％、200元，時薪僅調整1.27％、2元。

(時報資訊)