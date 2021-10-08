【時報-台北電】群益期(6024)自行結算110年9月份獲利情形，110年9月及110年累計獲利情形如下：9月份合併稅前淨利2632萬8仟元，合併每股稅前盈餘0.12元；前9月累計合併稅前淨利4億9120萬2仟元，累計合併每股稅前盈餘2.33元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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