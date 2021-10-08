【時報-台北電】致和證(5864)9月稅前虧損3856.7萬元，稅後虧損3982萬元，每股稅前虧損0.153元，每股稅後虧損0.158元。

前9月稅前盈餘5.36億元，稅後盈餘5.06億元，每股稅前盈餘2.132元，每股稅後盈餘2.013元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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