【時報-台北電】因全球最大經濟體美國，參議院周四批准了臨時提高聯邦政府28.4萬億美元債務上限，將更長期補救措施的決定延後到12月，兩黨解決債務上限爭端漸有共識，令全球股市上揚帶動前景樂觀情緒，致倫敦(LME)基本金屬價格普遍上揚。

周五(10/8)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月指標期銅上漲0.39%，報每公噸9,316美元，盤中最高一度觸及每公噸9,390美元高點。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

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