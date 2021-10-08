【時報記者王逸芯台北報導】台股國慶行情泡湯，呈現多空拉鋸，指數開高震盪，即有賣壓湧現，10點過後更是一路下探，摔下16700點大關，終場收跌73.43點、報在16640.43點、成交量為2710.32億元；台股周線驚險收紅、本周指數漲69點。

電子權值股走弱，晶圓雙雄台積電(2330)今陷入震盪，過11:00後跌幅擴大，終場收跌5元、報在575元，聯電(2303)亦走低震盪、收跌逾2%；鴻海(2317)釋出在自駕車領域新訊息，預計在10月18日鴻海科技日中，揭露更多平台細節，今股價抗跌、漲幅約1%。大立光(3008)第三季毛利率慘跌破六成，執行長林恩平直言，「9、10、11月的需求都差不多」，今跌幅逾5.8%，驚險守住2000元大關。

IC設計股今展現抗跌力道，指標股聯發科(2454)一路震盪走揚，尾盤儘管一度翻黑小跌，但依舊展現抗跌氣勢，同家族矽智財概念股晶心科(6533)攻上漲停鎖住，同屬矽智財概念的智原(3035)亦漲停鎖住、力旺(3529)也大漲近2%，整體矽智財(IP)概念股平均漲幅落在約3.1%；股王矽力-KY(6415)也亦僅小跌震盪。

傳產股今包括塑化、航運、鋼鐵等均呈現修正行情，航運股又僅僅一日行情，航運股今散裝航運表現優於貨櫃，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)跌幅均約2%，長榮驚險守住100元大關，散裝航運股裕民(2606)小漲震盪，逆勢抗跌，志信(2611)下跌逾2%，整體運輸類股跌幅1.23%。

鋼鐵股指標股中鋼(2002)股價再下探，下跌3.7%，中鴻(2014)、燁興(2007)亦下挫逾3%，其餘中鋼構(2013)、高興昌(2008)、官田鋼(2017)、聚亨(2022)、燁輝(2023)跌幅逾2%。

分析師表示，台股國慶行情沒戲，且整體成交量仍不足3000億元，顯見追價買盤力道不強，考量大陸企業債務問題仍在，且限電政策影響重大，將衝擊台廠9月、10月的營收表現，加上國慶連假將至，國際股市震盪難免，不確定性仍高，短線跌深反彈仍須謹慎保守因應，建議採取低接布局策略，以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

目前美國議院兩檔領袖達成協議，同意短期將債務上限提高4800億美元，將債務上限延長至12月3日所的金額，可能在日內提交參院全體表決，美國債務違約危機暫時解除，但台股目前短、中期均線全面下彎下，加上成交量能不足，外資持續賣超，難以化解上檔套牢賣壓，建議反彈可順勢逢高減碼，保守操作為宜。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意