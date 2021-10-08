台積電（2330）公告9月合併營收達1,526.85億元，帶動第三季合併營收季成長27.5％至4,146.7億元，小幅超越原先財測區間，使前三季合併營收達1兆1,492.26億元、年成長17.5％，單月、單季及前三季合併營收都寫下歷史新高表現。
法人指出，台積電全面受惠蘋果、超微、聯發科等各大客戶投片動能強勁，使先進製程、成熟製程產能利用率維持高檔，且目前蘋果仍持續針對A15應用處理器、Arm架構M1X及M2處理器投片量產，第四季營運有機會再度向上衝刺。
台積電先前在法說會中釋出的財測，預期第三季美元營收介於146～149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元假設下，單季合併營收介於4073.4～4157.1億元，較上季成長9.5～11.7％，平均毛利率介於49.5～51.5％，營業利益率介於38.5～40.5％之間。
(時報資訊)
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