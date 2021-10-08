【時報-台北電】陸股三大指數午後維持上漲態勢。油氣開採板塊續強，中曼石油漲停，潛能恒信漲超14%，中油工程、恒泰艾普跟漲。元宇宙概念股異動，中青寶一度拉升漲超8%，順網科技、恒信東方、湯姆貓、風語築等漲幅居前。汽車整車板塊持續拉升，長安汽車漲超5%，曙光股份、江鈴汽車、東風汽車跟漲。

電力板塊午後仍有賣單湧出，華能國際、上海電力等多股跌停，大唐發電、江蘇新能跟跌。

盤中，滬指報3587.40點，漲0.54%；深成指報14432.49點，漲0.86%；創業板報3255.44點，漲0.33%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28048.94 +370.73(1.34%)
14:15
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
14:30
香港恆生
24745.41 +43.68(0.18%)
14:41
上證指數
3588.55 +20.38(0.57%)
14:41
深圳成指
14399.38 +90.36(0.63%)
14:41
英國FTSE
7078.04 +82.17(1.17%)
10/07
法國CAC
6600.19 +107.07(1.65%)
00:05
德國DAX
15250.86 +277.53(1.85%)
10/07

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