【時報-台北電】陸股三大指數午後維持上漲態勢。油氣開採板塊續強，中曼石油漲停，潛能恒信漲超14%，中油工程、恒泰艾普跟漲。元宇宙概念股異動，中青寶一度拉升漲超8%，順網科技、恒信東方、湯姆貓、風語築等漲幅居前。汽車整車板塊持續拉升，長安汽車漲超5%，曙光股份、江鈴汽車、東風汽車跟漲。
電力板塊午後仍有賣單湧出，華能國際、上海電力等多股跌停，大唐發電、江蘇新能跟跌。
盤中，滬指報3587.40點，漲0.54%；深成指報14432.49點，漲0.86%；創業板報3255.44點，漲0.33%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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